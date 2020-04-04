الإمارات تمدد حظر التجول ليلاً إلى أجل غير مسمى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أقرت الإمارات تمديد حظر التجول القائم أثناء ساعات الليل إلى أجل غير مسمى، من أجل تطهير الأماكن العامة بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، في وقت متأخر أمس الجمعة، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية (وام) اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس المستجد، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري.

وكانت الإمارات أطلقت المراحل الأولى من برنامج التعقيم في 26 مارس، في مختلف إمارات الدولة.

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إلى ذلك، أوضحت الوزارتان أن الجهات المحلية في كل إمارة ستقوم بوضع خطط التعقيم وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها، حيث من المقرر أن يستمر برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك بصورة يومية.

وأضافتا أن حركة النقل والجمهور ستستمر بشكل طبيعي خلال النهار، مع تقييد الحركة يومياً في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وأكدتا على أهمية استمرار تعاون الجمهور مع البرنامج، لتسهيل عمل الفرق على مختلف الأصعدة، والاستمرار بالالتزام بالساعات المقررة لعمليات التعقيم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الهوية والجنسية والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات، والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

يذكر أنه حتى مساء الجمعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة في الإمارات 1264 وتسع وفيات، بعد أن أعلنت وزارة الصحة رصد 240 حالة إصابة جديدة.