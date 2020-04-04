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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية .. الداخلية تعزل 7 أحياء في جدة ضمن إجراءات مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، عزل 7 أحياء سكنية بمحافظة جدة وذلك بمنع الدخول إليها أوالخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، وذلك لتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وبحسب بيان الداخلية الذي نشرته وكالة واس السعودية الرسمية، فإن الأحياء المعزولة هي كيلو 14 جنوب، كيلو 14 شمال ، المحجر، غليل، القريات، كيلو 13 وبترومين.
وأضاف البيان أنه تم السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل ( الرعاية الصحية، والتموين ) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.
وأكدت الوزارة أن جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها تستمر خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.
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