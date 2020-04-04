انضمام عشرة ملايين أميركي إلى قوائم البطالة

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وزارة العمل الأميركية إلى أن أكثر من 6.6 مليون شخص قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مسجلة رقماً قياسياً للأسبوع الثاني على التوالي. وبذلك وصلت مطالبات آخر الأسبوعين إلى ما يقرب من 10 مليون دولار أميركي.
ولفتت الصحيفة إلى أن سرعة وحجم فقدان الوظائف ليس لهما سابقة. وحتى الشهر الماضي، كان أسوأ أسبوع لإيداع البطالة 695000 في عام 1982. واعتبرت كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في بنك أوف أميركا ميريل لينش، أن "ما يستغرق عادة شهوراً أو أرباعاً في حدوث ركود يحدث في غضون أسابيع".
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