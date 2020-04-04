انضمام عشرة ملايين أميركي إلى قوائم البطالة

أشارت صحيفة "​نيويورك تايمز​" عن ​وزارة العمل​ الأميركية إلى أن أكثر من 6.6 مليون شخص قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات ​البطالة​ الأسبوع الماضي، مسجلة رقماً قياسياً للأسبوع الثاني على التوالي. وبذلك وصلت مطالبات آخر الأسبوعين إلى ما يقرب من 10 مليون ​دولار​ أميركي.

ولفتت الصحيفة إلى أن سرعة وحجم فقدان الوظائف ليس لهما سابقة. وحتى الشهر الماضي، كان أسوأ أسبوع لإيداع البطالة 695000 في عام 1982. واعتبرت كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في بنك أوف ​أميركا​ ​ميريل لينش​، أن "ما يستغرق عادة شهوراً أو أرباعاً في حدوث ركود يحدث في غضون أسابيع".