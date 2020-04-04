نائب ايراني: إيران وأميركا تقتربان من الحرب بشكل غير عادي

أكد عضو لجنة ​الأمن​ القومي و​السياسة​ الخارجية في البرلمان ال​إيران​ي النائب ​حشمت الله فلاحت بيشه​، أن "إيران و​أميركا​ تقتربان من الحرب بشكل غير عادي، والمشكلة الأساسية هي أن البلدين يستقيان معلوماتهما من معسكر الخصم بشكل غير مباشر وعن طريق الجهة الثالثة".

هذا واطلق كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الايرانية ​اللواء​ ​يحيى صفوي​، في وقت سابق، "تحذيرات لأميركا من تكبد هزيمة كبرى أمام الشعب ​العراق​ي في حال أرادوا مواصلة بقائهم غير القانوني في العراق".