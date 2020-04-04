نائب ايراني: إيران وأميركا تقتربان من الحرب بشكل غير عادي

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب حشمت الله فلاحت بيشه، أن "إيران وأميركا تقتربان من الحرب بشكل غير عادي، والمشكلة الأساسية هي أن البلدين يستقيان معلوماتهما من معسكر الخصم بشكل غير مباشر وعن طريق الجهة الثالثة".
هذا واطلق كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء يحيى صفوي، في وقت سابق، "تحذيرات لأميركا من تكبد هزيمة كبرى أمام الشعب العراقي في حال أرادوا مواصلة بقائهم غير القانوني في العراق".
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