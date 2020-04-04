رئيس الوزراء الإسباني يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد بسبب الكورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "تمديد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا حتى 26 نيسان الحالي"، مشيراً الى "تسجيل 809 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و7026 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 11744 وفاة، و124736 إصابة".
هذا وطلبت السلطات الإسبانية الأسبوع الماضي من الناتو تقديم المساعدة الإنسانية لها لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد – 19"، وذلك بعد تسجيل عدد كبير من المصابين".
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