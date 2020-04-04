رئيس الوزراء الإسباني يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد بسبب الكورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ​بيدرو سانشيز​ "تمديد ​حالة الطوارئ​ لمواجهة ​فيروس كورونا​ حتى 26 نيسان الحالي"، مشيراً الى "تسجيل 809 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، و7026 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 11744 وفاة، و124736 إصابة". هذا وطلبت ​السلطات الإسبانية​ الأسبوع الماضي من ​الناتو​ تقديم المساعدة الإنسانية لها لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد – 19"، وذلك بعد تسجيل عدد كبير من المصابين".

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