الداخلية المصرية: ضبط عشرات الآلاف من المقاهي والمحال المخالفة للإجراءات الإحترازية

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​، في بيان، عن "نمكنها خلال أسبوعين من ضبط وإغلاق العديد من المقاهي والأمكنة التعليمية والمحال التجارية المخالفة للقرارات الإحترازية الحكومية ضد انتشار ​فيروس كورونا​"، مشيرة الى "ضبط 14292 قضية تموينية متنوعة، و31295 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 12618 مكان نشاط تعليمي مخالف، وغلق 10631 محل مخالف لقرار الغلق".

هذا وتأتي هذه التحركات بعد قرار رئيس ​مجلس الوزراء المصري​ بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من ​الساعة​ السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة أسبوعين، وإغلاق المحال التجارية والحرفية، والمراكز التجارية".