الداخلية المصرية: ضبط عشرات الآلاف من المقاهي والمحال المخالفة للإجراءات الإحترازية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، عن "نمكنها خلال أسبوعين من ضبط وإغلاق العديد من المقاهي والأمكنة التعليمية والمحال التجارية المخالفة للقرارات الإحترازية الحكومية ضد انتشار فيروس كورونا"، مشيرة الى "ضبط 14292 قضية تموينية متنوعة، و31295 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 12618 مكان نشاط تعليمي مخالف، وغلق 10631 محل مخالف لقرار الغلق".
هذا وتأتي هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة أسبوعين، وإغلاق المحال التجارية والحرفية، والمراكز التجارية".
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