الصحة السعودية: تسجيل 140 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة السعودية​ ان "السعودية سجلت 140 حالة جديدة مصابة ب​فيروس كورونا​، بينهم حالتين ارتبطتا بالسفر إلى السعودية و138 حالة مخالطة مجتمعية، وبذلك يكون إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 2179 حالة"، موضحة انه "تم تسجيل 4 ​وفيات​ جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29".

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