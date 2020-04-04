الطبش أطلقت مبادرة أمن اجتماعي عبر زراعة منزلية بسيطة

أطلقت النائبة رولا الطبش، مبادرة أمن اجتماعي عبر زراعة منزلية بسيطة، معتبرةً أنها "قد تكون فكرة بدائية او غريبة بعض الشيء، إلا ان الظروف الاستثنائية تدفع دائما نحو مبادرات استثنائية. ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك، حيث مأدبة الافطار لها دورها الروحي والعائلي والانساني على حد سواء، وقد يكون من المفيد العودة بعض الشيء الى الطبيعة، وربما التصالح معها، في زمن تنكر الانسان لدوره في المحافظة عليها، فكان ما نشهده كل يوم".
ودعت في بيان الى "نوع من الامن الاجتماعي، عبر مبادرات عفوية وفردية لزراعة منزلية بسيطة، وإنما مفيدة للاستهلاك العائلي، إن لابناء البلدات والقرى، وحتى لأبناء المدن، فالشرفات وأسطح البنايات وبعض الفسحات قد تكون مساحات كافية لتنفيذ هذه المبادرة، كنوع من الاكتفاء الذاتي المنزلي".
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