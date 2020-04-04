قوى الأمن وبلدية صيدا تنفذان دوريات مراقبة وتوعية بحسبة صيدا للخضار في منطقة سينيق

نفذت ​قوى الأمن الداخلي​ وشرطة ​بلدية صيدا​ وبمؤازرة فوج طفاء ​البلدية​ دوريات مراقبة وتوعية في حسبة صيدا للخضار في منطقة سينيق جنوبي المدينة حيث جابت في مختلف أقسام السوق المخصص لبيع الخضار و​الفاكهة​ بالجملة والذي يشهد حركة يومية ناشطة.

من جهة ثانية واصلت فرق الطوراىء وورش البلدية حملات التعقيم والرش في العديد من الشوارع والأحياء والمرافق خلال ساعات ​النهار​ وأيضا خلال أوقات منع التجول ليلا، وذلك بإشراف لجنتي ​الصحة​ و​البيئة​ والطوارىء والدائرة الصحية والمصالح الإدارية والمالية والهندسية في بلدية صيدا.