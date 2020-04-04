قوى الأمن وبلدية صيدا تنفذان دوريات مراقبة وتوعية بحسبة صيدا للخضار في منطقة سينيق

نفذت قوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية صيدا وبمؤازرة فوج طفاء البلدية دوريات مراقبة وتوعية في حسبة صيدا للخضار في منطقة سينيق جنوبي المدينة حيث جابت في مختلف أقسام السوق المخصص لبيع الخضار والفاكهة بالجملة والذي يشهد حركة يومية ناشطة.
من جهة ثانية واصلت فرق الطوراىء وورش البلدية حملات التعقيم والرش في العديد من الشوارع والأحياء والمرافق خلال ساعات النهار وأيضا خلال أوقات منع التجول ليلا، وذلك بإشراف لجنتي الصحة والبيئة والطوارىء والدائرة الصحية والمصالح الإدارية والمالية والهندسية في بلدية صيدا.
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