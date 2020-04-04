رئيس بلدية حاصبيا تفقد الأعمال في فندق سيخصص للحجر الصحي

تفقد رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا، سير أعمال التأهيل في فندق "زين الدين" في صنوبر حاصبيا، الذي سيتحول الى مكان مخصص للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا في حال دعت الحاجة لذلك.
وتم تجهيز الطابق العلوي الذي يضم 17 غرفة بتمويل من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل، وتقدمة الأعمال من معلمي المهن في منطقتي حاصبيا وعين جرفا، بموافقة مالكي الفندق آل زين الدين والدكتورة سميحة شروف، وبإشراف كامل من بلدية حاصبيا. ومن المتوقع أن يصبح المكان جاهزا في خلال أسبوعين.
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