المركز الطبيّ بالجامعة اللبنانية الأميركيّة يطلق الحملة الوطنيّة لاختبار الـPCR مجّاناً للأفراد

اطلق المركز الطبيّ للجامعة اللبنانية الأميركيّة – ​مستشفى رزق​ (LAUMC-RH) وكليّة الطب في ​الجامعة اللبنانية​ الأميركيّة عبر عيادته المتنقّلة، الحملة الوطنيّة لاختبار الـPCR مجّاناً للأفراد خصوصا لغير المضمونين أو للذين ليس لديهم تأمين طبيّ، وذلك من ​مستشفى نبيه بري الحكومي​ الجامعي في ​النبطية​.

ولفت نائب مدير ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ في ​بيروت​ سعد الزين الى ان "عملية اطلاق العيادة النقالة هدفها محاربة انتشار ​فيروس كورونا​، هذا الوباء الذي استجد علينا وانتشاره يبدو سريع، وهذه الحملة هي حملة وطنية وهدفها بالاساس مساعدة اصحاب الحاجة ممن لا قدرة لديهم على اجراء اختبار ​الكورونا​ ، ونحن سنجول المناطق كافة".

بدوره أكد رئيس ​اتحاد بلديات الشقيف​ النبطية ​محمد جميل جابر​ ان "الاتحاد ومنذ بداية ازمة كورونا وضع امامه أولوية ​الصحة​ اولاً، ثم التكافل الاجتماعي ثانيا، ففي مجال الصحة فلقد وضعنا كل امكاناتنا وعلى ضعفها بخدمة هذا المركز المستحدث في مستشفى نبيه بري الحكومي لعلاج مرضى الكورونا".

وأعلن مدير عام مستشفى نبيه بري الحكومي حسن وزنة " اننا اليوم وبالتعاون مع الجامعة اللبنانية الاميركية والمركز الطبي في مستشفى رزق – الجامعة اللبنانية الاميركية ومن خلال البروتوكول الطبي بيننا نطلق هذا المشروع المتعلق باجراء فحص لمرضى الكورونا بشكل مجاني، علما ان جهاز الفحص الخاص بفيروس الكورونا بات جاهزا لدينا في المستشفى وانما تشغيله يتطلب بعض الوقت من 10 الى 15 يوما لكي تستكمل المتممات والملحقات الخاصة به".