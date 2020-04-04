محمد سليمان: لتبادر الحكومة الى شراء موسم البطاطا

أشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد سليمان​ إلى أن "المرحلة القادمة صعبة ومهمة، والأمن الغذائي حاجة ضرورية لحماية الحالات الأكثر فقرا وتجنبنا خطر المجاعة. لتبادر الحكومة الى شراء موسم البطاطا الذي اصبح على الابواب من المزارع وتدعم الأنتاج الزراعي ال​لبنان​ي".

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية حادة ترافقت مع انتشار ​فيروس كورونا​ حيث سجل لبنان حتى اليوم أكثر من 515 إصابة و18 حالة وفاة، ودعت الدولة المواطنين إلى التزام منازلهم وأعلنت الحكومة التعبئة العامة و​حظر التجول​ إلا للضرورة القصوى.