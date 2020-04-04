هاشم ترأس اجتماعا في اتحاد بلديات العرقوب لبحث إجراءات وقائية

ترأس النائب ​قاسم هاشم​ اجتماعا في مقر إتحاد بلديات ​العرقوب​، حضره رئيس الاتحاد ​محمد صعب​ وأعضاء مجلس الاتحاد، وتم البحث بآخر المستجدات والتدابير المتخذة للوقاية من ​فيروس كورونا​.

كما تم تأكيد ضرورة التشدد في قرار التعبئة العامة وعدم السماح بخرق القرارات المتخذة في ​مجلس الوزراء​، حفاظا على صحة المواطنين.

وتم البحث في أفضل الطرق لتوزيع المساعدات التي قدمتها ​الدولة​ لمنع تعريض المواطنين لأي خطر أو عدوى، حيث أعلن هاشم أنه سيسلم لوائح العائلات التي ستستفيد من المساعدات الى الجهات المعنية، واعدا بالتطرق في الجلسة النيابية المقبلة الى موضوع مستحقات ​البلديات​ "إذ انها بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف".