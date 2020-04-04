هاشم ترأس اجتماعا في اتحاد بلديات العرقوب لبحث إجراءات وقائية

ترأس النائب قاسم هاشم اجتماعا في مقر إتحاد بلديات العرقوب، حضره رئيس الاتحاد محمد صعب وأعضاء مجلس الاتحاد، وتم البحث بآخر المستجدات والتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.
كما تم تأكيد ضرورة التشدد في قرار التعبئة العامة وعدم السماح بخرق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء، حفاظا على صحة المواطنين.
وتم البحث في أفضل الطرق لتوزيع المساعدات التي قدمتها الدولة لمنع تعريض المواطنين لأي خطر أو عدوى، حيث أعلن هاشم أنه سيسلم لوائح العائلات التي ستستفيد من المساعدات الى الجهات المعنية، واعدا بالتطرق في الجلسة النيابية المقبلة الى موضوع مستحقات البلديات "إذ انها بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف".
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