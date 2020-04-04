تجمع شباب داريا سلم البلدية معدات طبية

سلم وفد من "تجمع شباب داريا" اليوم، رئيس بلدية داريا كميل حسن مساعدات طبية، عبارة عن سرير طبي وكراسي عيادة وأربعة أطقم كاملة (لباس مخصص لفيروس كورونا) ومعقمات وكمامات، في إطار التعاون والتنسيق بين التجمع والبلدية لمواجهة فيروس كورونا.
وشكر حسن التجمع على هذه المبادرة، بدوره اكد الإعلامي رامي ضاهر وقوف شباب التجمع الى جانب البلدية ووضع امكاناته في تصرفها بمواجهة فيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن الجميع يدعو إلى التكافل الإجتماعي لأن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي يمر فيها لبنان لم يسبقها مثيل، ومن التكافل، المساعدات الطبية.
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