البعريني طالب بتأمين عودة آمنة للبنانيين العالقين بالخارج

طالب عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ بوضع "خطوات أشمل لتأمين عودة آمنة ل​لبنان​يين العالقين في الخارج، والذين باتت مشاكلهم الصحية والاقتصادية تهدد حياتهم ومعيشتهم في آن واحد". كما طالب بـ "خطوات أسرع ضمن آلية آمنة لهم وللبنانيين داخل لبنان في الوقت عينه، وتقديم تسهيلات لهؤلاء بدلا من الشروط الصعبة خصوصا بما يتعلق بكلفة الرحلات المرتفعة". وكان ​مجلس الوزراء​ قد وضع آلية لاعادة اللبنانيين العالقين في الخارج في ظل انتشار وباء ​كورونا​، وسيبدأ تسيير الرحلات عبر ​شركة طيران الشرق الاوسط​ غدا.

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