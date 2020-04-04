نفت أوساط رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ عبر "النشرة" ما أوردته احدى الصحف اليوم من سيناريوهات افتراضية بشأن العلاقة مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، مؤكدة أن "​المياه​ بين الرجلين صافية ونقية، وبالتالي على الراغبين بالاصطياد في المياه العكرة التفتيش في مكان آخر.​​​​​​"​

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط دياب للنشرة: المياه بين بري ودياب صافية وعلى الراغبين بالاصطياد بالمياه العكرة التفتيش بمكان آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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