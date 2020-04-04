شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بمزيد من التوعية للمواطنين حول فيروس كورونا بعد واقعة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ماجد طوبيا، تدشين عدد من مبادرات التوعية للمواطنين حول التعامل مع فيروس كورونا المستجد على صعيد كافة القطاعات، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة ومنذ الإعلان عن وجود الفيروس هناك لا مبالاة من قبل البعض فى التعامل مع الأمر مما قد يزيد الأمور تعقيدا ويتحول الموضوع لكارثة، على الرغم من الجهود القوية التى تتخذها الدولة منذ بدء الإعلان عن الأزمة، ولكن سيظل المواطن هو المحور الأساسى فى منع تفشي الوباء.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم الحديث عن كافة جوانب الفيروس، بداية من طرق الإصابة ونقل العدوى، والتعامل فى أماكن التجمعات والأسواق، حتى كيفية التعامل مع بعض الأشخاص الذين قد يمونون من مصابى الفيروس، على أن تلقى جميع وسائل الإعلان الضوء على هذه التعليمات بشكل مبسط، ويكون ذلك على مدار اليوم، ويتم تكثيف التوعية للحفاظ على الصحة العامة.

وأكد عضو البرلمان، أن مصر اتخذت حزمة من الإجراءات القوية التى كان لها دور بارز فى منع تفشى الوباء، وعلى المواطنين أن يكونوا أكثر حيطة وحذر فى التعامل خلال الفترة المقبلة، والتى يطلق عليها فترة الحسم، وخلال هذه الفترة لابد من مزيد من التوعية بشكل مبسط للمواطنين، ويكون لوسائل التواصل الاجتماعي دور فى نشر هذه المعلومات بصورة مبسطة، خاصة للمواطنين البسطاء.

الجدير بالذكر أنه انتشر مؤخرا فيديو لنقل جثمان متوفى بكورونا بسيارة نصف نقل من مستشفى المبرة ببورسعيد، داخل كيس أسود، إلى المقبرة لدفنه دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس، مما أثار استياء كبير فى الشارع البورسعيدى، وثورة عارمة على صفحات السوشيال ميديا، ليخرج بعدها محافظ بورسعيد، يلتقى بالاتهام على نائب بورسعيد أحمد فرغلى، ويؤكد أنه هو من أحضر تلك السيارة لتنقل المتوفى ليخرج بعدها النائب ليكذب كلام المحافظ جملة وتفصيلاً، وأكد أنه خاطب جميع الجهات من أجل خروج سيارة إسعاف لنقل المتوفى بكورونا لكنه فشل بعد رفضهم نقل الجثمان المصاب، ليقوم أهل المتوفى بنفسهم بإحضار السيارة الربع نقل لتشييع الجثمان إلى المقابر.