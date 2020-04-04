شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب أهالى الإسكندرية بالتزام المنازل بعد فض تجمعات الكورنيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب السكندرى ، جماهير وأهالى الإسكندرية بضرورة الدعم والتجاوب مع الدولة والتزام المنازل واتباع التعليمات الوقائية خاصة فى ظل هذه الايام الحاسمة فى المواجهة مع فيروس كورونا والتى تتطلب من جميع المصريين فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى التواجد داخل المنازل وعدم الخروج على وجه الإطلاق لاى سبب من الأسباب .

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ووجه "عامر"، التحية الى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء سامى غنيم مدير أمن الاسكندرية ولجميع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بعد نجاحهم فى إنهاء أى تجمعات على كورنيش الإسكندرية والتأكيد الحاسم على التعامل مع أى تجمعات بكل صرامة وقوة وذلك تنفيذا للقرارات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

ولفت إلى أن هناك العديد من المبادرات الشبابية والحزبية والمجتمعية التى أطلقها شباب مصر الواعد إضافة إلى مبادرات الأطباء من جيش مصر الأبيضلتقديم جميع الخدمات والاستشارات الطبية من كبار اساتذة الطب واعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات المصرية بالمجان وعبر الوسائل التكنولوجية الحديثة حتى لايخرج من يتعرض لأى مشكلة صحية إلى خارج منزله.