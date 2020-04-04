شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "الغربية": الوضع استقر بـ"الهياتم" والمواطنون استجابوا بالتزام المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عبد المنعم شهاب، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، أن الوضع استقر فى الوقت الحالى بقرية الهياتم وجميع المواطنين التزموا بالحظر والمكوث فى المنازل، موضحا أن الجميع أدرك أن قرارات الحكومة للحظر فى صالحهم للحد من فرص التقاط العدوى فى ظل ظهور أكثر من 10 حالات فى القرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تواصل مع أهالى الدائرة وطالبهم بالتزام المنازل خاصة وأن ذلك فى صالحهم أولا، كما أنه أكد على أن أى خروج عن التعليمات التى تصدرها الدولة فى ظل الأزمة الراهنة غير مقبول للحد من زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

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وكانت قد شهدت قرية الهياتم، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، التى تخضع للعزل الصحى بعد ظهور 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد بالقرية، عدة تطورات خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد قيام مديرية الصحة ومديرية أمن الغربية بوضع القرية رهن العزل الصحى خشية انتشار فيروس كورونا المستجد بين أهالى القرية، خاصة بعد ظهور 16 إصابة بالفيرس بالمحافظة منهم 10حالات بالقرية، و2 من المخالطين لأحد المصابين من زملائه بأحد المطاعم الشهيرة بطنطا.

ودفعت مديرية التموين بمحافظة الغربية بقافلة ضخمة تضم سلع غذائية وتموينية وخضر وفواكه ولحوم وأدوية ومستلزمات طبية ومواد بقالة ومنتجات ألبان ودقيق وبوتجاز لخدمة أهالى القرية، وتشغيل المخابز لتوفير الخبر للقرية، خلال فترة العزل التى تشهدها القرية.