شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: عدم التزام بعض المواطنين بقرارات مواجهة "كورونا" يدق ناقوس الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بنداء إلي كافة جموع الشعب المصري للتعامل بجدية مع الموقف الحالى والتقدير الصحيح للأزمة الحالية وأن يكون الجميع علي مستوى المسئولية، مؤكدا أن الالتزام بتعليمات الدولة، و تكاتف الجميع هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، أن إدارة الدولة المصرية للأزمة الحالية في مصر شهدت نضجا ووعيا تاما غير مسبوق علي كافة المستويات في التعامل مع الأزمة من كافة جوانبها ولم تدخر الدولة جهدا لتجنيب المواطن المصري آثار تلك الأزمة، وهذا بشهادة كافة المؤسسات العالمية المعنية.

وذكر المهندس حازم إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث بلهجة شديدة خلال المؤتمر الصحفي الخميس الماضى عن خطورة الأوضاع إذا استمرت حالة عدم الالتزام من بعض المواطنين بإجراءات وقرارات الحكومة في مختلف المحافظات على كافة الأصعدة.

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وأوضح المهندس حازم الجندي، أن تصريحات رئيس الوزراء الجادة تؤكد علي أهمية الأسبوع المقبل ومن غير المقبول أن يضيع جهد الجميع بسبب قلة لا تلتزم ولا تكترث بالوضع ولا تقدر مدي الخطورة.

وتابع مساعد رئيس حزب الوفد التخطيط الاستراتيجي: "أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر لاتزال في الحدود القابلة للسيطرة إلا أن معدل الإصابات زاد بصورة كبيرة مقارنة بباقي الأيام حيث سجل ٨٦ إصابة و٦ وفيات وهو ما ينذر بأزمة ويدق ناقوس الخطر".

وحذر الجندي، من الاستمرار في حالة عدم الالتزام من بعض المواطنين بقرارات الدولة الاحترازية والتعامل باستخفاف مع الوضع، حتى لا تكون الحكومة مضطرة إلى اتخاذ المرحلة الثالثة من الإجراءات الاحترازية والتي ستكون أكثر شدة وصرامة ولن تتحملها الكثير من فئات الدولة وخاصة على الصعيد الاقتصادي، مطالبا الجميع بضرورة الإلتزام بقرارات الحكومة والتعامل معها بكل جدية .