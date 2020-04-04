شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن الوفد: الحزب يكثف تواجده لخدمة المواطنين ومساندة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ان مبادرات الحزب مستمرة في كافة المحافظات لدعم المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك لتخفيف الاعباء علي المواطنين في هذه الازمة ورفع المعاناة عنهم وذلك بتوفير الاحتياجات الخاصة بهم باسعار مخفضة، اضافة الي تطهير وتعقيم المنشآت والمناطق المختلفة.

واضاف عضو مجلس النواب في تصريح لليوم السابع، ان الحملات ايضا شملت مساعدة العمالة فير المنتظمة علي التسجيل في مبادرة وزارة القوى العاملة، المتعلقة صرف مستحقات العمالة المسجلة على السيستم ، وعدم اللجوء إلى مكاتب الحاسب الآلى الذين يستغلون حاجة هؤلاء ويحصلون على مبالغ كبيره وصلت إلى 100 جنيه فى التسجيل .

كان قد أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيظل داعماً ومسانداً للدولة المصرية فى مواجهة الأزمات، خاصة فى ظل الأزمة العنيفة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.