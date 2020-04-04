شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"دفاع البرلمان" محذرا من الشائعات: التشكيك منهج للجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، من الشائعات التى تطلقها الكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية، واستغلالهم للأوضاع الراهنة لمحاولة يائسة منهم فى شق وحدة وصفوف المصريين بالتشكيك فى أى أخبار ونشر أكاذيب بعيدة عن الواقع بهدف تشويه صورة الدولة المصرية.

وتابع العوضى:" فى الوقت الذى يتحدث العالم كله عن فيروس كورونا إعلام الإرهابية يتحدث عن مصر وأعداد المصابين بالفيروس بها ويشكك فى الأعداد على الرغم من إشادة منظمة الصحة العالمية بالإجراءات القومية التى اتخذتها الدولة المصرية بشأن هذه الأزمة ".

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الشائعات والأخبار الكاذبة، حيث تختلق هذه الجماعات الشائعات وفقا لطبيعة كل مرحلة، سواء كانت أزمة عالمية، أو افتتاح عدد من المشروعات القومية والانجازات، أو فترة الاستحقاقات الدستورية، مما يعنى أن التشكيك منهج لدى هؤلاء الذين ينفذون مخططات وأجندات خارجية فقط.

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وناشد عضو اللجنة، المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه الشائعات، مؤكدا أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها تتعامل بشفافية كاملة فى مختلف القطاعات والملفات، وفى الازمة الأخيرة المتعلقة بفيروس كورونا، هناك شفافية مطلقة فى التعامل وكشف الأرقام بالحقائق، وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية، مما يؤكد أن هذه الجماعات والكيانات الإرهابية لا تريد سوى تشويه الصورة فقط، ولكن يتبقى على المواطن دور فى عدم نشر الأخبار غير الموثقة والتي لا تخرج سوى من مصادر رسمية وقنوات شرعية.