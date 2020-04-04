شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يكلف نقباء النقابات الفرعية بتقديم بالموازنات التقديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف رجائى عطية نقيب المحامين، نقباء وأمناء الصندوق بالنقابات الفرعية بموافاة النقابة العامة للمحامين بالحسابات الختامية للنقابات الفرعية التى يتولى كل منهم منصبه فيها عن السنوات من 2016 وحتى 2019 وببيان حساب الإيرادات والمصروفات عن الفترة من أول يناير 2020 وحتى نهاية مارس 2020.

كما كلف نقيب المحامين نقباء وأمناء الصندوق بالنقابات الفرعية بموافاة النقابة العامة للمحامين بالموازنات التقديرية لكل نقابة فرعية عن العام المالى 2021.

Advertisements

وأشار نقيب المحامين الى أنه بالإشارة إلى ما أبداه عدد من نقباء وأعضاء مجالس بالنقابات الفرعية من طلب صرف بعض المخصصات المالية للنقابات الفرعية من النقابة العامة ولما كانت النقابة العامة وهى بصدد دراسة هذه المطالب توطئة للاستجابة لها في ضوء أحكام قانون المحاماة، فإنه يتعين على النقابات الفرعية موافاة النقابة العامة للمحامين بحساباتها الختامية عن ولايتها، وكذا موازاناتها التقديرية للعام المالى 2020.