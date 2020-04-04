شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يطالب بتعميم الإجراءات الوقائية لجميع للأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بضرورة تعميم الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية فى الرعاية الصحية بكافة المستشفيات مثلما تتخذ فى مستشفيات العزل، موضحا أن الإجراءات الوقائية الحالية لا تسير على نهج واحد فى كافة مستشفيات القطاع الصحى.

ولفت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن التقليل من فرص التقاط العدوى بعد هذه الواقعة تستلزم من الجميع ملازمة منازلهم وعد الاختلاط بأى شخص، مطالبا الأطقم الطبية فى أى مستشفى بعزل أنفسهم حال شعور أحدهم بالأعياء أو التعب المفاجئ وعدم الانتظار لأخذ أى إجراءات روتينية خاصة بالإجازة وغيرها خاصة وأن هذا الأمر لا يتعلق بتهديد صحته فقط بل غيره من الطقم الطبى والمرضى أيضا .

وشدد أنه لابد من اتباع وتفعيل كل السبل الوقائية داخل كافة الجهات المختصة بالرعاية الصحية وعلى القائمين بالمستشفيات توفيرها للأطباء والتمريض وغيرهم للتقدم من تقديم الخدمة الصحية المنوطين بها .

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وأوضح أن شجرة المخالطين لابد على الجهات المختصة العمل من أجل تتبعها بقوة والسيطرة على فرص انتشار فيروس كورونا بين المصريين .

يأتى ذلك بعد اكتشاف 17 حالة مصابة بفيروس كورونا بالمعهد القومى للأورام، وضعت جامعة القاهرة خطة عاجلة للتعامل العاجل والسريع لمنع انتشار المرض، والتى تمثلت فى إجراء تعقيم لمبانى المعهد وعمل مسح طبى للفرق الطبية بالمعهد من أطباء وتمريض، فضلا عن تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد، وايقاف العمل يوماً واحداً فقط للتعقيم الشامل.

وقررت جامعة القاهرة، فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومى للأورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير أن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على كافة التفاصيل حول الأزمة.