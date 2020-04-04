شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يطالب بإصدار قرارا لمنع الشيشة بعد انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه لابد من إعادة تنظيم عمل المقاهى بعد زوال خطر كورونا اللعين الذى ضرب الدنيا كلها، وذلك من خلال وضع الخطط المناسبة بشأن هذه المقاهى أو الكافيهات، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تعمل بالسياسة الماضية التى تتسبب فى نشر وزيادة أعداد المقاهى بهذا الشكل البشع، ويبقى ضرورة إعادة تنظيم افتتاح هذه المقاهي، ولابد من محاسبة جادة للذين أصدروا كل الموافقات بالمخالفة للقانون.

وأضاف ابو شقة في مقال جديدة نشره عبر صفحة الحزب، ان السبب فى انتشار المقاهى هو أن كل جهة أو هيئة تعمل فى جزر منعزلة عن الأخرى، والنتيجة هى استفحال ظاهرة انتشار المقاهى بهذا الحد الذى لا يطاق، وبما أننا فى ظل حظر افتتاح المقاهى الآن بسبب وباء كورونا، فإن هذه فرصة رائعة لإعادة تنظيم عمل المقاهى، ولماذا لا يصدر قرار بحظر تدخين الشيشة التى ثبت علميًا أنها وباء فتاك وسبب وناقل للأمراض؟.

Advertisements

وتابع: بعد هذه المحنة البشعة يجب أن نستفيد منها فى علاج ظاهرة انتشار المقاهى، ولا يمكن أن يتحقق ذلك فى ظل فوضى إصدار تراخيصها بشكل يدعو إلى الألم والحسرة ويساعد على الفوضى ومن حق المواطن أن يشعر بالتغيير بعد زوال خطر الوباء اللعين، وأن لا تترك الأمور على مصاريعها لأية فوضى، لأن أعداء مصر يريدون ذلك ويسعون إليه بكل قوة، ونحن نطالب بضرورة تفعيل القوانين المنظمة لفتح المقاهى، لمنع مخططات تدمير البلاد، وان وعملية ضبط الشارع مهمة وبالغة الأهمية خاصة فيما يتعلق بالمقاهى، والمطلوب تفعيل القوانين المنظمة لذلك.