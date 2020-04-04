شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سويدى يكشف بالوثائق فضيحة جديدة لأردوغان: خطط لفوضى بعد عزل مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات جديدة نشرها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، عن ما اسماه بخطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعودة الاخوان الي المشهد بعد خمس سنوات من الإطاحة بهم في 30 يونيو 2013.

وأظهرت الوثائق المسربة لمسؤل كبير في مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي نشرها موقع تركيا الان أن الأخير راهن على الفوضى في مصر بعد عزل محمد مرسي.

كما كشفت تلك التسجيلات أن رئيس مكتب أردوغان، حسن دوغان، راهن على عودة كبيرة لــ«الإخوان بعد ثلاث إلى خمس سنوات من عزل مرسي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 3 يوليو 2013.

وتكشف الوثائق، التي نشرها الموقع السويدي، نص المحادثات المسربة لدوغان، بينها قوله «إن شاء الله، أتوقع أن يؤدي هذا (الإطاحة بمرسي) إلى انفجار كبير، وتغيير أكبر وأكثر ديناميكية في مصر في غضون ثلاث إلى خمس سنوات»، وذلك خلال حديثه مع أسامة قطب، نجل شقيق المنظر الإخواني سيد قطب، الذي كانت لديه سهولة في الوصول إلى مكتب أردوغان، في 4 يوليو 2013، بعد يوم واحد من الإطاحة بمرسي.

ولفت الموقع الذي يعرف عن نفسه بأنه شبكة لتتبع التطرف، وتسليط الضوء على قضايا الإرهاب والتطرف، إلى أن الرجلين كانا على ما يبدو يتباكيان ويندبان الواقع المرير الذي خلفته التطورات الجديدة آنذاك في مصر.

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وذكر الموقع عن عمد دوغان إلى المقارنة بين الإطاحة بالإسلاميين السياسيين الأتراك في أواخر التسعينيات وما حدث لمرسي»، مدعيًا أن جماعة «الإخوان» في مصر ستعود بقوة مثلما فعل الإسلاميون في تركيا مع عودة أردوغان، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، الذي كان يعتبر رمزًا تركيًا مشابهًا لجماعة الإخوان في مصر، من الحكومة الائتلافية عام 1997 تحت ضغط من الجيش.

وذكّر الموقع بعزل أردوغان، الذي كان عمدة إسطنبول من حزب «الرفاه» الإسلامي في ذلك الوقت، من منصبه بعد إدانته، وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر.

كما اعتبر الرجل المقرب من أردوغان أن طرد الإسلاميين من الحكومة التركية، في تلك الحقبة، كان نعمة مقنّعة لأنهم لم يكونوا مستعدين لإدارة البلاد، ولفت إلى أن الاخوان في مصر، على عكس تركيا، لم يكونوا مستعدين، لأنهم كانوا يفتقرون إلى السيطرة على القضاء والجيش والمؤسسات الحكومية الأخرى.