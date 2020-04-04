كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن مقتل شخصين في اعتداء بالسلاح الأبيض، في بلدة بجنوب شرق البلاد، فيما تمكنت الشرطة من إيقاف الشخص المعتدي.
ووفقا لما ذكرته جريدة لوباريزان، فإن الحادث الذي وقع بوسط بلدة دروم، رومان، قد تسبب أيضا في إصابة 7 أشخاص آخرين، إصابة أحدهم خطيرة، وفق تقييم أولي، فيما لم تتبين بعد دوافع هذا الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قتيلان و7 جرحى في اعتداء بالسكين في جنوب شرق فرنسا وإيقاف المعتدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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