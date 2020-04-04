إسبانيا: 809 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 11ألف و744 شخص

أعلنت السلطات الإسبانية قبل قليل عن تسجيل 809 حالة وفاة جديدة، بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الوفايات في البلاد إلى 11 ألف و744 حالة.

كما سجلت السلطات، أزيد من 7400 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما جعل الحصيلة الإجمالية تصل غلى 124 ألفا و736 شخص.

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 40 ألف شخص في أوروبا، غالبيتهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، بحسب تعداد لفرانس برس، أصدرته بالاستناد إلى مصادر رسمية، الجمعة الساعة 16,20 بتوقيت غرينتش.