هل يعود كريستيانو إلى ريال مدريد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، أبدى رغبته في العودة إلى فريقه السابق، ريال مدريد الإسباني، الموسم القادم.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن كريستيانو يفتقد ريال مدريد كثيرًا، ولديه حنين كبير إلى الملكي والعاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضح أن أنباء العودة باتت تطارد كريستيانو مؤخرًا في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، ولا يعود الأمر إلى مجرد حضوره الكلاسيكو الأخير في ملعب سانتياغو برنابيو.

واستعان الموقع الإيطالي بتصريح إيدو أجيري صحفي الشيرنجيتو والصديق المقرب لكريستيانو، والذي قال إن أنباء عودة رونالدو إلى مدريد ليست مجرد اقتراحات.

وأشار "كالتشيو ميركاتو" إلى أن عودة كريستيانو إلى مدريد تتطلب الكثير من الأموال، بعدما أنفق يوفنتوس 100 مليون يورو كقيمة ثابتة للصفقة، بالإضافة إلى 12 مليونًا كمتغيرات و5 ملايين للفيفا.

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وقال إن في 30 حزيران/يونيو المقبل، ستبلغ قيمة رونالدو 60 مليونًا في الميزانية العمومية ليوفنتوس، كي يتجنب النادي الإيطالي أي خسائر في رأس المال.

وأضاف أن يوفنتوس لا يمكنه القبول بهذا المبلغ، إذا تقدم به ريال مدريد، لا سيما وأن النادي الإيطالي لا يريد بيع كريستيانو.

وذكر الموقع أن معضلة الصفقة تظل اقتصادية، لأن من الصعب أن يقبل الريال أو أي فريق آخر، استثمار مبلغ ضخم من الأموال على لاعب يبلغ 35 عامًا، ويحصل على 31 مليون يورو صافي سنويًا.

وشدد على أن جزئية الراتب كانت السبب في وجود أزمة بين رونالدو وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لكن العلاقة حاليًا بين الطرفين عادت مميزة.

وأتم "كالتشيو ميركاتو" التقرير بالتأكيد أن اقتراح عودة كريستيانو موجود، وحنين اللاعب لناديه السابق حاضر أيضًا، وسيخدم الصفقة ولكن ليس كثيرًا.