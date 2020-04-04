شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في إيران والان مع التفاصيل

السبت 4 أبريل 2020 أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 3452، السبت، بعد وفاة 158 شخصا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Advertisements وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي، أن إجمالي الإصابات بلغ 55743، منها 4103 حالات حرجة. وإيران هي الدولة الأشد تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط.

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