شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سفير اليمن لدى إسبانيا بفيروس "كورونا".. فيديو والان مع التفاصيل

السبت 4 أبريل 2020 أصيب القائم بأعمال سفير اليمن في مدينة مدريد، محمد معـوضة، بفيروس كورنا المستجد.

وقال معوضة عبر حسابه على تويتر: أصبت بكورونا رغم اتباعي الإجراءات الوقائية، فقررت عزل نفسي ذاتيا بالمنزل، لكن مع تفاقم الأعراض توجهت للمستشفى وهناك تأكدت إصابتي. Advertisements وتابع: أنا الآن في الحجر الصحي بمدريد وحالتي مستقرة وفي تحسن بعدما وصل الفيروس للرئة. فيديو:

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