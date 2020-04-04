شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 582 إصابة و9 وفيات بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:50 مساءً, 4 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجّلت روسيا اليوم 582 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات، لترتفع الحصيلة إلى 4731 إصابة و43 وفاة.

وأعلنت سلطات موسكو عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المدينة إلى 3357 شخصًا، بزيادة 434 حالة عن اليوم السابق.

وكانت موسكو سجلت قبل صدور هذه البيانات 2923 إصابة، و24 وفاة و168 حالة شفاء.

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