شكرا لقرائتكم خبر عن 106 إصابة جديدة بفيروس في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إندونيسيا اليوم السبت 106 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا إلى 2092 حالة. وأعلن أحمد يوريانتو، وهو مسؤول وزارة الصحة، عشر حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 191.

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