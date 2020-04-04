شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. وفيات كورونا تتراجع في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت الأرقام أن 809 أشخاص لقوا حتفهم بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 932 في اليوم السابق. وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 124736 اليوم السبت من 117710 أمس.
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