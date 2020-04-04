شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل أول حالة وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم السبت تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 479 حالة. وقال السند أنه تم تسجيل أول حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما أصيب بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة لعدة أيام حيث تم توفير الرعاية الطبية اللازمة له منذ دخوله للمستشفى متقدمين لذويه بخالص العزاء والمواساة.

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