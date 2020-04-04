النجف تصدر بيانا بشان اصابة محافظها بفيروس كورونا

أصدرت محافظة النجف، السبت، بيانا بشأن اضافة محافظ المدينة لؤي الياسري بفيروس كورونا ، نافية الاصابة بعد اجراء الفحص الطبي. وقال مكتب الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نود ان نلفت انتباه المواطنين الكرام الى عدم صحة اصابة السيد لؤي الياسري محافظ النجف الاشرف بفايروس كورونا بعد اخذ العينة واجراء الفحص الطبي له من قبل دائرة صحة النجف".



وتناولت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن محافظ النجف لؤي الياسري أُصيب بفيروس كورونا المستجد.



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