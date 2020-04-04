كورونا في جنوب شرق آسيا.. حصيلة جديدة بالإصابات والوفيات

سجلت دول جنوب شرق آسيا إجمالا خلال الساعات الـ24 الماضية 23 وفاة وأكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وتجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة في الفلبين اليوم السبت عتبة الثلاثة آلاف ووصلت إلى 3094، بعد تسجيل 76 حالة جديدة.
كما سجلت وزارة الصحة الفلبينية ثماني وفيات جديدة بسبب الفيروس، وبلغ بذلك عدد المتوفين في البلاد بسبب كورونا 144 شخصا.
من جانبها، تجاوزت كل من إندونيسيا والفلبين اليوم عتبة الـ2000 إصابة بكورونا.
وفي إندونيسيا التي ما تزال أكثر دول المنطقة تضررا بالوباء من حيث عدد الوفيات، سجلت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة 106 إصابات و10 وفيات جديدة، وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 2092 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 191 شخصا.
وفي تايلاند سجلت السلطات منذ أمس 89 إصابة جديدة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 2067 شخصا. كما سجلت هناك وفاة جديدة، والضحية رجل في سن 77 عاما كان يعاني من عدة أمراض مزمنة، وارتفعت بذلك حصيلة الوفيات إلى 20 شخصا.
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