مسلح يقتل شخصين ويصيب خمسة في فرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية، السبت، بأن شخصاً مسلحاً بسكين أوقع قتيلين وخمسة من الجرحى، في مدينة ليون، شرقي فرنسا.
وأضافت، أن "المسلح نفذ اعتداءه، صباح السبت، داخل محل تجاري ثم في الشارع، وتم إلقاء القبض عليه حوالى الساعة الحادية عشرة".
وأحدث الهجوم اعتداءً في صفوف الشرطة، فهرعت على وجه السرعة إلى المكان، فيما حضر عددٌ من عناصر الإطفاء.
في غضون ذلك، فتحت الشرطة القضائية في مدينة ليون تحقيقا في الحادثة، بينما تدرس النيابة العامة المختصة في شؤون الإرهاب، إمكانية الدخول على خط التحقيق الجاري لأجل كشف ملابسات حادثة الطعن.
وشهدت فرنسا، عددا من حوادث الطعن والدهس بعد 2015، وتبنى تنظيم داعش عددا منها، لكن وتيرة الاعتداءات تراجعت خلال الآونة الأخيرة.
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