وزيرا الداخلية والدفاع يناقشان إجراءات تطبيق حظر التجوال

وقال المكتب الإعلامي للياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري استقبل، اليوم السبت وزير الدفاع نجاح الشمري والوفد المرافق له في مكتبه".

وأكد الياسري، بحسب البيان، على "أهمية التنسيق بين قطعات وزارتي الدفاع والداخلية بشأن تنفيذ تطبيق حظر التجوال للحد من انتشار فايروس كورونا، وتقديم المساعدة الانسانية للمواطنين".



من جانبه، أكد الشمري على "أهمية منع كل أشكال التجمعات في مناطق البلاد كافة بالتنسيق المشترك بين الوزارتين وتقوية تدابير حظر التجوال وتعزيز الانتشار الأمني".