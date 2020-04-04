النفط تخصص مليار دينار لمحافظة بغداد لتعزيز جهود مكافحة وباء كورونا

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان أوعز الى الشركات النفطية بتخصيص مبلغ (ملياردينار) الى محافظة بغداد في أطار دعم الوزارة للمحافظات للوقاية من أنتشار وباء فايروس كورونا المستجد".وأشار جهاد الى أن "مبالغ الدعم للمحافظات وللجهات الصحية تهدف الى توفير المستلزمات الطبية العاجلة للمستشفيات والمحاجر الصحية تعزيزاً لجهودها في حماية المواطنين ومعالجة المصابين"، مؤكداً أستمرار الوزارة في تقديم الدعم المادي والمعنوي للجهات المعنية".

وكانت وزارة النفط قد قدمت دعماً ماليا كبيراً للجهات الصحية في المحافظات من خلال تشكيل اللجان المشتركة لدراسة وتوفيرالابنية و الاحتياجات والمستلزمات الصحية الاساسية العاجلة، ضمن الحملة الوطنية لمواجهة أنتشار وباء فايروس كورونا.