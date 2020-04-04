صحة ميسان تنهي اجتماعا على واتساب وتحدد مواعيد دوام كوادرها

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استنادا إلى اجتماع مجلس إدارة دائرة صحة ميسان عبر تطبيق واتس اب الرسمي يوم السبت ٤-٤-٢٠٢٠ ، تقرر البدء بالمرحلة الثانية والأخيرة من المسح الشامل للكشف المبكر عن المشتبه باصابتهم بفايروس كورونا في قطاع الرعاية الصحية الأولية الثالث والرابع وابتداءً من يوم الاحد ٥-٤-٢٠٢٠".

وأضاف، ايضا تقرر "التاكيد على قسم الصيدلة بتوفير وسائل الحماية الشخصية للكوادر الصحية جميعا وبكميات كافية بالتعاون مع بقية الأقسام. ٣. التاكيد على قسم الهندسة بإكمال الكشوفات الخاصة بمنحة شركة نفط ميسان ، على أن تكون على أعلى المواصفات العالمية، فضلا عن ان يكون دوام المراكز التخصصية كالتالي:

المركز التخصصي للسكري: يومي الاثنين والأربعاء.

مركز ميسان لأمراض وجراحة القلب: يومي الاحد والثلاثاء،مع استمرار استقبال الحالات الطارئة بشكل يومي.

المركز التخصصي للأسنان : استقبال الحالات الطارئة فقط بشكل يومي.

مركز أمراض الدم الثلاسيميا : الدوام يومي.

مركز التأهيل ومركز صناعة الأطراف الصناعية: يومي الاثنين والأربعاء.

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مركز الشفاء للاورام ومركز الميمونة للاورام: الدوام يومي.

وتابع، "تقرر ايضا "يكون دوام الاستشاريات في المستشفيات بنسبة ٥٠%، ويتم فتح المراكز الصحية في الاقضية والنواحي لتقديم الخدمات الأساسية فقط ( الحالات الطارئة ورعاية الام والطفل و اللقاحات ومتابعة المتسربين وخدمات الأسنان الطارئة فقط )، بالإضافة إلى حملة المسح الشامل للكشف المبكر عن المشتبه باصابتهم بفايروس كورونا".

وأوضح، "يتم في مركز المحافظة(العمارة ) فتح المراكز الصحية التالية (مركز صحي الزهراء، مركز صحي الصدرين، مركز صحي الهادي، مركز صحي العروبة ، مركز صحي حي الحسين، مركز صحي الحسن العسكري ) لتقديم الخدمات الأساسية فقط ( الحالات الطارئة ورعاية الام والطفل و اللقاحات ومتابعة المتسربين وخدمات الأسنان الطارئة فقط )، بالإضافة إلى حملة المسح الشامل للكشف المبكر عن المشتبه باصابتهم بفايروس كورونا".

واشار الى انه "بالإضافة إلى العمليات الجراحية الطارئة، يسمح بإجراء العمليات الجراحية الباردة وبنسبة ٢٥%، ويتم إجراء العمليات الجراحية الباردة على الجناح العام فقط، ويكون دوام مركز الدائرة ايام الاحد والثلاثاء والخميس، ودوام السيدات والسادة مدراء الأقسام والشعب يومي، ودوام أعضاء لجان المشتريات يومي، كما يستمر إيقاف العمل باللجان الطبية و مكتب الولادات والوفيات، كما يراعى في جميع مفاصل العمل التقيد التام بإجراءات منع انتقال العدوى وتقليل الازدحامات".