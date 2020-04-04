احتجاز آلاف بـ أمريكا الوسطى لخرقهم قواعد مكافحة كورونا

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اعتقل الآلاف عبر أمريكا الوسطى لخرقهم القواعد التي تطبقها الحكومات للحد من فيروس كورونا المستجد الآخذ في الانتشار بسرعة في منطقة لا تملك من الموارد الطبية الكثير كالدول المتقدمة.
ويعيش في أمريكا الوسطى عدد كبير من السكان الفقراء الذين لا يملكون خيار العمل من المنزل أو بدء إجازة مرضية أو الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لأنهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي ويعيشون في بيئات مزدحمة.
وقالت السلطات في هندوراس إن نحو 2250 شخصا احتُجزوا لخرقهم حظر التجول الساري منذ منتصف مارس آذار في حين قالت سلطات جواتيمالا إنها ألقت القبض على 5705 أشخاص بسبب مغادرتهم بيوتهم دون مبرر.
وفي بنما، اعتُقل أكثر من خمسة آلاف شخص في الأسابيع القليلة الماضية لخرقهم قواعد حظر التجول كما تم احتجاز 424 شخصا آخرين لعدم التزامهم بقواعد تجعل خروج الرجال والنساء من المنازل في أيام محددة بالتناوب.
في الوقت نفسه، ألقي القبض على 712 شخصا في السلفادور لعدم التزامهم بالحجر المنزلي الإجباري الذي فرضه الرئيس نجيب أبو كيلة.
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