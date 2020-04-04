شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا بأوكرانيا إلى 1096 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، السبت، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 1096، فيما تماثل 23 شخصا للشفاء.



وأشارت الوزارة إلى أن غالبية الإصابات تسجل حاليا على مستوى العاصمة كييف (195 حالة)، ومنطقة تشيرنيفتسي 206 حالات، وتيرنوبول 135 حالة، ومنطقة إيفانو فرانكيفسك 94 حالة، وضواحي العاصمة كييف 77 حالة، ومنطقة تشيركاسي 61 حالة.

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