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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماليزيا تعلن عن 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت ماليزيا، السبت، عن 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات.
وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 3483 إلى جانب 57 وفاة.
وأغلقت ماليزيا المدارس والأعمال التجارية غير الأساسية، وفرضت قيودا على السفر والحركة حتى 14 أبريل/نيسان المقبل، لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.
كان وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب قال، في تدوينة على صفحته الرسمية: "يجب أن تلتزم جميع محال السوبر ماركت أو أي أماكن تقوم ببيع المواد الأساسية بساعات العمل الجديدة، وهي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء".
ولفت الوزير إلى أن المرحلة الثانية ستشهد زيادة في أعداد الحواجز الموضوعة على الطرق، ومراقبة تحركات المواطنين.
وانضم الجيش إلى قوات الشرطة، بمساعدة طائرات بدون طيار تقوم بدوريات جوية، في حراسة أكثر من 1500 من الحواجز التي تم وضعها على الطرق، وفي نقاط التفتيش.
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