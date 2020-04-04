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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "ديوا" تتيح لمتعامليها الحصول على خدماتها رقميا لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
دعت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" متعامليها لاستخدام القنوات الرقمية في إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان، حيث تتوافر خدماتها عبر العديد من القنوات الرقمية بما فيها التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني.
وأكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تضع صحة وسلامة المتعاملين والموظفين على رأس قائمة أولوياتها وحث متعاملي الهيئة وأفراد المجتمع على الالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية في الإمارات، والبقاء في البيت للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" وإجراء جميع معاملاتهم باستخدام القنوات الذكية.
وأشار إلى أن الهيئة تمتلك بنية تقنية متطورة تمكنها من توفير جميع خدماتها عبر مختلف القنوات الرقمية وتمكن كذلك موظفي الهيئة من العمل عن بعد بكفاءة تامة بما يضمن استمرارية خدمات الهيئة على نفس المستوى من الكفاءة والاعتمادية بالاستعانة بأحدث التقنيات الذكية.
ويمكن للمتعاملين إضافة إلى تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني سداد الفواتير عبر القنوات الذكية التابعة لمؤسسة حكومة دبي الذكية، بما في ذلك الدفع عبر الهاتف المتحرك "mPay" وتطبيق دبي الآن"DubaiNow"، وكذلك أجهزة اتصالات للدفع ومنصة "تيسير" للتحصيل الذكي باستخدام الشيكات الصادرة من مختلف البنوك عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في جميع أنحاء الدولة، فضلاً عن الخدمات الذكية والإلكترونية للبنوك والمصارف.
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