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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندونيسيا تسجل 106 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت إندونيسيا، السبت، 106 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا إلى 2092 حالة.
وأعلن مسؤول وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 191.
كانت إندونيسيا أعلنت حالة الطوارئ الصحية في البلاد، الأسبوع الماضي، لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، إنها ستعزز أيضا عمليات فحص الإندونيسيين العائدين من الخارج، فيما سيتم استثناء الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة وبعض الزيارات الدبلوماسية من الحظر.
وعلى الصعيد ذاته، تستعد البلاد للإفراج المبكر عن نحو 30 ألف سجين في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وتظهر بيانات رسمية أن هناك 270386 سجينا في إندونيسيا، وهو ما يزيد بأكثر من المثلين على طاقة استيعاب السجون بعد أن أدت حملة لمكافحة المخدرات إلى زيادة أعداد المحبوسين.
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