إطلاق تطبيق ماسنجر لحواسيب مايكروسوفت وأبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة فيسبوك، تطبيق التراسل الفوري التابع لها "ماسنجر" Messenger، المخصص للحواسيب الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز من مايكروسوفت، وماك أو إس من أبل، وفقا للعين.



وقالت فيسبوك، التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم في تدوينة، الخميس، إن "إطلاق التطبيق يأتي ليساعد المستخدمين في إجراء المكالمات المرئية على جهاز الحاسوب، والبقاء على اتصال مع الأصدقاء، والعائلة في جميع أنحاء العالم".

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ووفقا للشركة، فقد شهد، الشهر الماضي، زيادة بنسبة 100% في عدد الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق ماسنجر عبر متصفحات سطح المكتب لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، والآن أصبح هناك تطبيق خاص بالخدمة على ويندوز وماك أو إس، يوفر مكالمات مجانية لا محدودة.

وقالت فيسبوك إن "تطبيق ماسنجر لأنظمة سطح المكتب يوفر إمكانية إجراء مكالمات مرئية بوضع ملء الشاشة، وهو يُسهِّل التواصل مع جميع الأصدقاء على مسنجر، كما يسهل الاستمرار في أداء الأمور الأخرى على الحاسوب أثناء المكالمات".

كما ذكرت الشركة أن التطبيق يدعم الإشعارات، ومزامنة المكالمات بين الأجهزة المحمولة، وأجهزة سطح المكتب، كما يدعم الوضع المظلم.

يذكر أنه يمكن تنزيل تطبيق ماسنجر لأجهزة سطح المكتب من متجر "مايكروسوفت" لنظام ويندوز، ومتجر "آب ماك" لنظام ماك أو إس.