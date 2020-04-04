شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 3452، السبت، بعد وفاة 158 شخصا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي، أن إجمالي الإصابات بلغ 55743، منها 4103 حالات حرجة.

وإيران هي الدولة الأشد تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط.

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