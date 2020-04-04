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الحكومة السورية تعلم شفاء حالتين من مرض فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

الحكومة السورية تعلم شفاء حالتين من مرض فيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة السورية، السبت، شفاء حالتين من مرض فيروس كورونا.

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وأوضحت وزارة الصحة السورية أنه بعد شفاء حالتين من الحالات الـ16 المصابة بفيروس كورونا في البلاد، يصبح عدد الحالات التي تخضع للعلاج 12 حالة، بعد وفاة حالتين سابقاً.

 

واتخذت الحكومة السورية إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس، حيث قامت بعزل مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، والتي تشكل قبلة لزوار المراقد الدينية، وعزلت أيضا بلدة منين، شمال العاصمة دمشق، بعد وفاة سيدة إثر إصابتها بكورنا.

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