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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة السورية تعلم شفاء حالتين من مرض فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الحكومة السورية، السبت، شفاء حالتين من مرض فيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة السورية أنه بعد شفاء حالتين من الحالات الـ16 المصابة بفيروس كورونا في البلاد، يصبح عدد الحالات التي تخضع للعلاج 12 حالة، بعد وفاة حالتين سابقاً.
واتخذت الحكومة السورية إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس، حيث قامت بعزل مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، والتي تشكل قبلة لزوار المراقد الدينية، وعزلت أيضا بلدة منين، شمال العاصمة دمشق، بعد وفاة سيدة إثر إصابتها بكورنا.
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