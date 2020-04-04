شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 844 حالة.



وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 59 حالة.

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